Annoncée par Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, lors de sa 2e visite à La Réunion le 14 décembre 2018, une concertation avec les habitants de La Réunion est organisée afin de préparer la conférence régionale pour la prévention et la lutte contre la pauvreté qui se déroulera en mars prochain. Quatre ateliers participatifs se dérouleront entre le 7 et le 15 février dans chacun des arrondissements de l'île.

