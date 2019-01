Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 7 heures

En réponse à la colère des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place une mesure d'urgence pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs les plus pauvres. Les conditions d'accès à la prime d'activité ont été élargies, désormais 5 millions de foyers pourront bénéficier de cette prestation contre 3,8 millions avant. Le montant de la prime d'activité allouée aux salariés autour du Smic a été augmenté de 90 euros maximum. Elle sera versée dès le 5 février pour compléter le salaire de janvier a affirmé Edouard Philippe. Quelles sont les démarches à faire ? Comment savoir si on est éligible ? Pour La Réunion, la Caisse d'allocations familiales nationale a estimé que 20.000 personnes (en fourchette haute) pourront prétendre à cette prime d'activité élargie. Plus de 1.600 demandes ont été enregistrées dans l'île depuis le 1er janvier

