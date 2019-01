Publié il y a 1 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Le montant de la rémunération de Chantal Jouanno, patronne de la Commission nationale du débat public (CNDP), a provoqué un tollé la semaine dernière. Chargée de s'assurer du bon déroulement du Grand débat national prévu par le gouvernement en réponse à la mobilisation des "gilets jaunes", l'énarque gagnera, en 2019, la jolie bagatelle de 176.518 euros brut. Quasiment dix fois le Smic. Et pourtant... Et pourtant comparé à ce que perçoivent les 25 autres présidents des autorités administratives indépendantes (AAI), son salaire n'est pas étonnant, il est même dans les normes. Huit perçoivent plus qu'elle, et dix-sept moins. Tour d'horizon des (très) chères rémunérations de ces hauts-fonctionnaires, prévues en 2019 au budget de l'État.

Le montant de la rémunération de Chantal Jouanno, patronne de la Commission nationale du débat public (CNDP), a provoqué un tollé la semaine dernière. Chargée de s'assurer du bon déroulement du Grand débat national prévu par le gouvernement en réponse à la mobilisation des "gilets jaunes", l'énarque gagnera, en 2019, la jolie bagatelle de 176.518 euros brut. Quasiment dix fois le Smic. Et pourtant... Et pourtant comparé à ce que perçoivent les 25 autres présidents des autorités administratives indépendantes (AAI), son salaire n'est pas étonnant, il est même dans les normes. Huit perçoivent plus qu'elle, et dix-sept moins. Tour d'horizon des (très) chères rémunérations de ces hauts-fonctionnaires, prévues en 2019 au budget de l'État.