Lataniers Nout Ker d'Vie, structure opposée à l'ouverture d'une carrière à la Possession, appelle à la création d'un collectif pour exiger "de l'Etat, du préfet et de la Région la réalisation d'une expertise" concernant la nouvelle route du littoral. Et notamment sur l'option de la construction d'une digue sur remblais, dont les risques et ses impacts négatifs sur l'environnement et la biodiversité par rapport à l'option tout viaduc. Cette revendication sur l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature sur le projet la NRL. Lataniers Nout Ker d'Vie, invite "le plus grand nombre" à une réunion d'information en vue de la création de ce collectif ce samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 12h sur le front de mer de Saint-Paul (à proximité de l'aire de jeux et jeux d'eau)

