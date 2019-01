Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Ils étaient un peu moins d'une dizaine de membres de la CGTR Finances publiques devant le centre des impôts de Champ Fleuri ce lundi 14 janvier matin. Au programme, opération distribution de tracts pour informer le grand public de la suppression prochaine de 15 emplois dans l'administration publique. Sur les conseils des personnes venues se rendre aux impôts, les syndicalistes ont décidé de faire signer une pétition "plus on est nombreux, plus on a de poids" affirment-ils.

Ils étaient un peu moins d'une dizaine de membres de la CGTR Finances publiques devant le centre des impôts de Champ Fleuri ce lundi 14 janvier matin. Au programme, opération distribution de tracts pour informer le grand public de la suppression prochaine de 15 emplois dans l'administration publique. Sur les conseils des personnes venues se rendre aux impôts, les syndicalistes ont décidé de faire signer une pétition "plus on est nombreux, plus on a de poids" affirment-ils.