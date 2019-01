Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Des familles sont rassemblées devant base aérienne de Gillot. Parents et enfants attendent impatiemment d'apercevoir les deux oiseaux de fer de l'armée de l'air en plein entraînement... Vers 13 heures lundi 14 janvier 2019, deux rafales en provenance de Djibouti ont atterri sur la base aérienne de Gillot dans un bruit assourdissant. Accompagnés d'un avion de ravitaillement, un C 135 FR, ils sont ici dans le cadre d'un entraînement. Mardi 15 janvier, ils seront rejoints par un Airbus A330 MRTT, le Phoenix. Un appareil également capable de transporter du carburant qui doit se préparer pour pouvoir remplacer en mission le C 135 FR (Photo Erland de Vienne)

