Flottant à la surface de la mer ou échoués sur les plages, des poissons semblent mourir par dizaines à Mayotte. Ce sont des pêcheurs mahorais qui ont constatés ce phénomène, sur divers site au large de la barrière de corail à l'Est et au Sud-est de Mayotte. A La Réunion, une situation similaire avait été observée en 2007 lors de coulées de lave en mer. (Photo d'illustration)

L’observation des pêcheurs s’accompagnerait "d’une odeur importante qui pourrait s’assimiler à une odeur de brûlé. Cette information a été confirmée par les représentants de la coopérative de pêcheurs de Mtsapéré qui ont constaté les mêmes faits," écrit dans un communiqué la Préfecture de Mayotte.

Observation d'un phénomène de mortalité de poissons des hauts-fonds #mayotte pic.twitter.com/cKWO48hTbO — Préfet de Mayotte (@Prefet976) 14 janvier 2019

Pour le moment la Préfecture mahoraise évoquent diverses causes "y compris un lien direct avec l’essaim et son origine volcanique qui pourrait avoir perturbé le fragile équilibre écologique des hauts fonds dans laquelle cette faune évolue. Des situations apparemment similaires ont pu être observées par le passé lors de coulées de lave en mer à la Réunion (2007) et à Hawaï."

En avril 2007 lors de la spectaculaire éruption du Piton de la Fournaise, des scientifiques faisaient une étrange découverte à Saint-Philippe, au large du point où la lave se jetait dans la mer. Des poissons inconnus morts certainement à cause de la chaleur ont été repêchés (Photo). La température de l'eau avoisinait alors les 70°...

