Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et Kélonia associés à l'Office de Tourisme de l'Ouest proposent une "Zarlor Péi" le samedi 26 janvier 2019 autour de la découverte de la richesse du littoral de Trois-Bassins avec un guide péi. Randonnée, atelier de plantation sur la plage et déjeuner sont au menu de cette journée de découvertes.

Le Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) et Kélonia associés à l'Office de Tourisme de l'Ouest proposent une "Zarlor Péi" le samedi 26 janvier 2019 autour de la découverte de la richesse du littoral de Trois-Bassins avec un guide péi. Randonnée, atelier de plantation sur la plage et déjeuner sont au menu de cette journée de découvertes.