Cher Didier Robert, cher (peut-être futur) député européen

Cher monsieur Didier Robert,

Honte à nous, nos voeux ont tardé à venir. Nous nous rattrapons aujourd'hui et vous souhaitons mille et un bonheurs pour l'année à venir et une carrière encore plus dorée. Après avoir été très inquiets à ce propos, une de nos lettres ayant précipité votre démission de la SPL Réunion des Musées régionaux (RMR), nous voilà désormais pleinement rassurés. Car nous avons appris, cher président de Région que vous êtes pressenti pour être sur la liste de La République en Marche aux prochaines européennes... avec une indemnité de 6.611 euros nets mensuels.

Pauvreté : pour Emmanuel Macron certaines personnes en difficulté "déconnent"

Emmanuel Macron a déclaré mardi vouloir "responsabiliser" les personnes en situation de pauvreté car "il y en a qui font bien" et d'autres "qui déconnent", des propos immédiatement condamnés par des responsables de l'opposition. Prononcée en pleine crise des Gilets jaunes en lutte contre les injustices, cette nouvelle phrase, pouvant s'apparenter à du mépris, risque fort de renforcer la colère populaire

Les allocations familiales pour les parents d'enfants violents dans le viseur

C'est un serpent de mer. Un sujet qui revient sans cesse sur le tapis. D'une mandature à une autre, instauré, supprimé, repensé, adapté. En réalité la suppression des allocations familiales aux parents d'enfants violents ou absents n'est pas une nouveauté. Et comme à chaque fois, la mesure fait couler beaucoup d'encre. Pour le moment rien n'est acté, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation rendra sa décision à la fin du mois de janvier. Mais le débat est lancé et fait tout autant réagir à La Réunion qu'en métropole.

Un insecticide interdit à La Réunion depuis des années, Mayotte: des tomates dangereuses pour la santé

Le diméthoate, cet insecticide controversé et interdit en France est-il utilisé en masse sur les tomates à Mayotte ? Lundi 14 janvier, la Préfecture de Mayotte prend un arrêté et dresse un bilan alarmant. Sur 14 prélèvements effectués par les services de la Daaf (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion) 10 seraient "non-conformes." Les autorités placent donc la vente et la distribution sous "surveillance renforcée" pour une durée de 150 jours. A la Réunion ce produit illicite n'a pas été vu depuis des années...

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et quelques rafales de vent

Matante Rosina est heureuse : il fait beau ce mercredi 16 janvier 2019. Il a aussi vu qu'il y aura quelques rafales de vent et une mer agitée. Dites vite à notre gramoune si tout cela est vrai chez vous...