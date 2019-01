Cher monsieur Didier Robert,



Honte à nous, nos voeux ont tardé à venir. Nous nous rattrapons aujourd'hui et vous souhaitons mille et un bonheurs pour l'année à venir et une carrière encore plus dorée. Après avoir été très inquiets à ce propos, une de nos lettres ayant précipité votre démission de la SPL Réunion des Musées régionaux (RMR), nous voilà désormais pleinement rassurés. Car nous avons appris, cher président de Région que vous êtes pressenti pour être sur la liste de La République en Marche aux prochaines européennes... avec une indemnité de 6.611 euros nets mensuels.

La nouvelle a fait palpité de joie notre cœur, en même temps qu’elle l’a alourdi. Nous sommes heureux pour vous, Bruxelles pensez-vous, quelle promotion ! Quelle joie, quel bonheur, quelles indemnités ! Mais nous sommes en même temps tellement tristes… Vous savoir si loin de la Réunion, si loin de nous ! Mais que va devenir la Région sans vous ? La question est angoissante et encore sans réponse…

Mais il faut pourtant accepter que vous poursuivez cette carrière si brillamment engagée. Vous voilà donc sur le chemin de l’Europe, sans aucun caillou dans votre chaussure.

Evidemment, comme d’habitude, les vilains diront que cette potentielle candidature n’a été possible qu’en raison de vos amitiés avec les conseillers et petites mains du Premier ministre et du Chef de l’État. Nous, nous n’en croyons rien. Nous savons bien que seuls vos incomparables compétences et votre travail acharné au service de vos concitoyens vous ont conduit sur cette voie.

Il y a aussi votre grande abnégation, celle qui vous mène, de fait, à cautionner l’Action politique d’Emmanuel Macron. Et donc à cautionner les atteintes au pouvoir d’achat, le démantèlement du service public, la surtaxation des plus défavorisés et de la classe moyenne, le soutien ouvert au système financier et aux plus riches, le mépris assumé à l’encontre du peuple.

Il faut une grande force de caractère, vous l’avez, nous n’en avons jamais douté, pour cautionner tout cela. Surtout après vos envolés lyriques en Préfecture et pour marcher aux côtés d’Emmanuel Macron, le honni parmi les honnis.

Lire aussi => Didier Robert annonce sa démission des Musées régionaux

Les vilains, toujours eux, diront que vous avez un point commun : vous aussi, cher monsieur Didier Robert, êtes honni. Les gilets jaunes vous l’ont assez bien fait comprendre à grand coup de "Robert démission". Et notre cœur saignait pour vous. Nous qui savons à quel point, arrivisme et carriérisme sont aux antipodes de votre pensée politique. Toute votre vie publique le démontre.

Vous l’avez encore prouvé ce mardi 15 janvier 2019 en présentant officiellement votre démission de la SPL des RMR, renonçant ainsi au 6.800 net de salaire par mois.

Lire aussi => Les Musées régionaux, Didier Robert et son salaire à 6.800 : cette fois c'est bien fini

Vous êtes parti la tête haute. Vous avez raison cher Didier Robert, vous n’avez de compte à rendre à personne, même pas à la Cour des Comptes, cette fourbe, qui a honteusement alerté le parquet sur la gestion de la RMR. Et pourtant nous le savons, cette gestion est limpide, claire, sans tâche. Nous le savons bien, nous en sommes certains. Et le fait que le procureur de Saint-Pierre ait décidé d’ouvrir une enquête préliminaire ne nous fera pas changer d’avis !

Après ce très digne départ de la direction de la SPL des Musées, vous voilà peut-être sur le départ de la Pyramide inversée.

Si cela s’avérait, c’est aussi avec tout autant de dignité que vous quitterez la présidence de la Région.

Vous laisserez derrière vous un superbe bilan, on ne le dira sans doute jamais assez. 2000 bus qui ne pollueront pas les routes puisqu’ils sont inexistants. Une médiathèque saint-pauloise qui n’inculquera pas des idées de rébellion au peuple puisqu’elle n’existe pas. Des Îles Vanilles qui continueront à profiter au développement du tourisme des Seychelles et de Maurice.

Et bien sûr la magnifique, l’emblématique, Nouvelle Route du Littoral, qui contre cyclones, glissements de terrain, carrières inexistantes, affaires de corruption supposée, et critiques acerbes des méchants finira par se terminer, sans doute. Nous y avons toujours cru, nous nous croyons toujours en vous.

Allez, bon vent et bonne mer, cher Didier Robert. N’écoutez pas les vilains affirmant que vous partez car vous n’êtes pas sûr du tout d’être réélu Président de Région en 2021. Pfffff, pures médisances, le peuple, le vrai, vous aime.

N’écoutez pas non plus les gredins disant que vous préparez vos arrières depuis plus d’un en faisant campagne pour les municipales de Saint-Paul et de Saint-Denis. Balivernes et billevesées !

Fake news comme disent les djeunes !

Certes vous nous manquerez, mais nous l’avons toujours dit, l’adage "loin des yeux, loin du cœur", ne marche pas. Bruxelles n’est pas si loin. Nous continuerons à penser très fort à vous, peut-être encore plus fort que si vous restiez géographiquement proche.

Encore une fois, très bonne année cher Monsieur Didier Robert et à très très bientôt.

www.ipreunion.com