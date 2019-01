Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 2 heures

%thumb[w650-h365-q100-cc]% Pour vous expliquer cet énième enfumage, on a emprunté les expressions fétiches de notre cher président : Annick Girardin, lors de sa venue dans l'île pendant la crise des Gilets jaunes, nous a abreuvé de carabistouilles en nous annonçant que les mesures sociales du gouvernement entreraient en vigueur un an plus tôt à La Réunion. Un joli saupoudrage de poudre de perlimpinpin, du saut de cabri, car au 1er janvier 2019, il ne s'est rien passé. Vous suivez ? Bref, cette fois, on va parler du Reste à charge zéro. Le principe de la mesure : des soins optiques, dentaires et des prothèses auditives pris en charge à 100% par la sécurité sociale et les mutuelles. La ministre des Outre-mer disait vouloir répondre " aux attentes de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté [à La Réunion ndlr]." On dirait bien que l'urgence sociale et les difficultés des Réunionnais peuvent attendre un an de plus, on n'est plus à ça près, non ?

