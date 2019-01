Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le diméthoate, cet insecticide controversé et interdit en France est-il utilisé en masse sur les tomates à Mayotte ? Lundi 14 janvier, la Préfecture de Mayotte prend un arrêté et dresse un bilan alarmant. Sur 14 prélèvements effectués par les services de la Daaf (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion) 10 seraient "non-conformes." Les autorités placent donc la vente et la distribution sous "surveillance renforcée" pour une durée de 150 jours. A la Réunion ce produit illicite n'a pas été vu depuis des années...

