Ce jeudi17 janvier 2019, le sénateur Jean-Louis Lagourgue a pris la parole au Sénat interrogeant le gouvernement sur le dossier de l'arrivée de migrants sri-lankais sur le sol réunionnais. Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez lui a répondu que les discussions avec les autorités du Sri-Lanka sont en cours et qu'une réunion est même prévue le 25 janvier prochain. Entre mars et décembre 2018, cinq bateaux ont tenté la traversée de l'Océan Indien, quatre ont accosté à La Réunion.

"Ces faits laissent penser qu'une nouvelle filère est en train de se structurer pour fuir la crise politique, ethnique et religieuse qui divise l'ancien Ceylan. (...) La Réunion représente une porte d'entrée vers la France, pays des droits de l'Homme, où la diaspora sri-lankaise compte 150.000 personnes. (...) Au-delà de nous alerter sur le drame humain que vit cette population, l’ouverture de cette nouvelle voie migratoire vers La Réunion suscite de vives inquiétudes de la population."interpelle Jean-Louis Lagourgue.

Laurent Nunez, Secretaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, répond au sénateur en assurant que la surveillance des côtes réunionnaises a été renforcée. Il s'agit également "bien en aval de cela, de prendre contact avec les autorités du Sri-Lanka pour définir ensemble d'une politique qui conduit à les inciter à détecter des départs", ajoute Laurent Nunez. "Nous allons avoir une réunion avec les autorités du Sri-lanka à la Direction générale des étrangers en France qui se tiendra le 25 janvier pour aborder précisément cette thématique."

RAPPEL - Depuis mars 2018, cinq bateau de migrants ont tenté d'accoster à La Réunion :

Mercredi 26 décembre 2018, un bateau de pêche, le "Roshan" sri-lankais transportant sept migrants est arrivé à La Réunion. Après de longues péripéties judiciaires, ils ont tous été renvoyé dans leur pays d'origine.

Vendredi 14 décembre, le bateau de pêche des 62 sri-lankais "Wasana 1" est intercepté au large de Mare Longue à Saint-Philippe en début d'après-midi. A la dérive, il a été escorté par la gendarmerie jusqu'au Port-est. Les migrants ont ensuite été placés en zone d'attente.

Mercredi 19 décembre, les juges des libertés et de la détention du tribunal de Champ-Fleuri ont invalidé les procédures enclenchées par les services de l'État depuis l'arrivée des migrants, les jugeant illégales. Ils ont refusé de prolonger leur maintien en zone d’attente et les ont remis en liberté. Depuis, Une vingtaine d'entre-eux ont pu déposer une demande d'asile en Préfecture

Samedi 6 octobre 2018 : en fin de matinée, un bateau étranger accoste au Port-Ouest, encadré par la gendarmerie maritime. A son bord, huit Sri-lankais, d'une moyenne d'âge plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, dont un mineur d'environ 16 ans. Le bateau aurait navigué plusieurs jours en pleine mer. Alors qu'une audience devant le juge des libertés et de la détention était prévue le mercredi 10 octobre, ils ont été rapatriés en grande pompe mardi en fin d'après-midi. Du côté de la Cimade, l'association qui lutte pour le respect des droits des migrants, on se demandait si les procédures avaient été respectées...

Mardi 11 septembre 2018 : la marine sri-lankaise arrête au large de la côte ouest du Sri-Lanka, 90 personnes qui voyageaient illégalement dans un chalutier à destination de l'île de la Réunion.

Mercredi 21 mars 2018 : Six Sri Lankais sont retrouvés en mer au large de Saint-Gilles. Ils étaient à bord d'un radeau bricolé et ont été retrouvés en bonne santé par le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage). Ils auraient quitté leur pays il y a une vingtaine de jours. Leur navire aurait sombré deux jours plus tôt.

