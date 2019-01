Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, les statistiques fleurissent. L'administration les appelle " les indicateurs de résultats ". Taux de réussite au baccalauréat d'un établissement, de chaque filière, en fonction de la composition socio-démographique, de l'origine sociale des élèves, de leur sexe, de leur âge... Pour la première fois, le ministère a publié le taux de mentions des lycées au bac 2018. Nos confrères du Figaro étudiant ont en tiré un classement des lycées en fonction du taux de mention " très bien ", deux lycées réunionnais en font partie.

Le baccalauréat 2018 était un bon cru à La Réunion. 88,2% de réussite au bac, un record ! Ce taux de réussite est tellement élevé dans les lycées français que le ministère de l’éducation a décidé d’en publier un autre " pas un classement " peut-on lire sur le site du ministère, juste une indication… Les mentions. Les candidats les obtiennent en fonction de leur moyenne globale à l’examen : " assez bien " pour une moyenne entre 12 et 14, " bien " entre 14 et 16 et " très bien " égale ou supérieure à 16.

Deux lycées réunionnais

Dans le classement des 100 lycées de France qui ont le plus obtenu la mention " très bien ", deux lycées réunionnais.

À la 53ème place, le lycée général et technologique privé catholique Levavasseur situé à Saint-Denis. En 2018, sur les 99,1% d’admis, 35,7% d’entre eux ont obtenu la mention très bien.

Et à la 83 ème place, le lycée privé catholique Maison Blanche au Guillaume Saint-Paul. Taux de réussite au bac l’année dernière : 98,1%. Parmi les admis, 29, 2% ont obtenu la mention très bien.

Une très bonne moisson pour ces deux établissements qui pourrait jouer sur le nombre de demande d’inscriptions à la rentrée prochaine.

Le premier lycée ultramarin dans le classement

Le premier établissement ultramarin est martiniquais, il apparaît à la 43ème place du classement. Le lycée général et technologique prive Saint Joseph De Cluny à Fort-de-France, taux de réussite au bac 2018 : 100%. Taux de mentions " très bien " : 36,7%.

Le top 3 du classement

Il s’agit de trois lycées privés parisiens et versaillais :

1er : Le lycée privé Saint-Louis de Gonzague à Paris. Taux de réussite à l’examen en 2018 : 100%. Taux de mentions " très bien " : 83,4%

À la deuxième place du podium : le lycée privé Madeleine Danielou à Versailles. Tous les candidats à l’examen du bac ont obtenu le sésame. Parmi eux, 74,9% se ont été gratifiés de la mention " très bien ".

En bronze : Lycée parisien privé Stanislas. Là encore, on est sur du 100% de taux de réussite avec 74,4% de taux de mentions " très bien ".

