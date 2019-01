Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 secondes

Le feu s'est déclaré aux alentours de 15h30 rue Amiral Lacaze dans le centre-ville de Saint-Denis et a pris dans un bâtiment ancien. Un important panache de fumée se dégage, de grandes flammes s'échappent de ce qu'il reste du bâtiment. L'incendie s'est propagé à plusieurs véhicules garés à proximité. Les forces de l'ordre quadrillent les accès au secteur, les automobilistes sont déviés. Le square Leconte de Lisle a été évacué. À priori, aucune victime n'est à déplorer et pour le moment, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Suivez notre LIVE.

