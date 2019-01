Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Près de 128 courses, 100 parcours et 4.972 kilomètres sont répertoriés par Christophe et John sur Trailpei.re. Ces deux passionnés ont lancé ce site, entièrement consacré au trail, il y a un peu plus de quatre mois.

Près de 128 courses, 100 parcours et 4.972 kilomètres sont répertoriés par Christophe et John sur Trailpei.re. Ces deux passionnés ont lancé ce site, entièrement consacré au trail, il y a un peu plus de quatre mois.