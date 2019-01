BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 janvier 2019



Charges locatives : les locataires toujours frappés au portefeuille

Le prix d'un logement pour les locataires ne se limite pas à un loyer payé au bailleur. Il comprend le loyer principal et les charges locatives qui couvrent les services et l'entretien courant des équipements et accessoires liés à jouissance du bien. Chaque année ces charges représentent plusieurs dizaines de millions d'euros payés par les locataires. La CNL a enquêté sur ces charges, pour sensibiliser les acteurs du logement social et les locataires. L'objectif de cette étude est de faire baisser les coûts des loyers dans le logement social à La Réunion. De plus avec le nouveau système d'actualisation la CNL craint un appauvrissement des locataires entrainant plus de difficultés pour un public déjà très impacté par la situation économique à La Réunion.

Pour libérer la parole des femmes : une plateforme pour signaler les violences sexuelles ou sexistes

Une plateforme internet pour libérer la parole des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes ? C'est l'idée de ce dispositif, un "portail de signalement" sous forme de chat, accessible par ordinateur, tablette ou smartphone. Il repose sur 36 policiers et gendarmes, mobilisés 24 heures sur 24, sept jours sur sept, depuis Guyancourt (Yvelines) et Rennes. Lancé mardi 27 novembre 2018, en pleine crise des Gilets Jaunes, il était passé un peu inaperçu à La Réunion.

Trailpei.re : un site pour les passionnés de trail

Près de 128 courses, 100 parcours et 4.972 kilomètres sont répertoriés par Christophe et John sur Trailpei.re. Ces deux passionnés ont lancé ce site, entièrement consacré au trail, il y a un peu plus de quatre mois.

Victoire pour le Réunionnais: Hand - Nikola Karabatic et Melvyn Richardson sont lancés

Les Français ont terminé la première phase du Mondial de handball par une victoire sur la Russie 23 à 22 dans un match sans enjeu qui a permis à Nikola Karabatic et au Réunionnais Melvyn Richardson de faire leurs débuts.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il pleut encore et le tonnerre menace

Le temps fait grise mine ce vendredi 18 janvier 2019, prévient Matante Rosina. Elle prévoit en effet, de la pluie et même quelques coups de tonnerre. Des bonnes rafales de vent sont aussi attendues sur la région du Port. Et chez vous c"est comment ?