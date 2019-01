Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Il y a un an, jeudi 18 janvier 2018, le sud de l'île était noyé sous les pluies torrentielles de la forte tempête tropicale Berguitta... Forte houle et vents puissants étaient venus compléter le tableau. L'alerte rouge n'a pas été déclenchée par la Préfecture, mais les mairies de certaines communes ont demandé à la population de rester confinée. Les eaux des rivières, comme celles Langevin ou d'Abord ont subitement montées, provoquant la fermeture des routes. Le centre-ville de Saint-Leu est impraticable, à Saint-Joseph, le radier de la Cayenne est emporté par les eaux.... En 12 heures, 488 mm ont été recueillis à Grand Coude (Saint-Joseph), 288 mm à la Plaine des Makes et 216 mm à l'Étang Saint-Leu. Retour en images.

