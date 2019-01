Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Une plateforme internet pour libérer la parole des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes ? C'est l'idée de ce dispositif, un "portail de signalement" sous forme de chat, accessible par ordinateur, tablette ou smartphone. Il repose sur 36 policiers et gendarmes, mobilisés 24 heures sur 24, sept jours sur sept, depuis Guyancourt (Yvelines) et Rennes. Lancé mardi 27 novembre 2018, en pleine crise des Gilets Jaunes, il était passé un peu inaperçu à La Réunion.

Une plateforme internet pour libérer la parole des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes ? C'est l'idée de ce dispositif, un "portail de signalement" sous forme de chat, accessible par ordinateur, tablette ou smartphone. Il repose sur 36 policiers et gendarmes, mobilisés 24 heures sur 24, sept jours sur sept, depuis Guyancourt (Yvelines) et Rennes. Lancé mardi 27 novembre 2018, en pleine crise des Gilets Jaunes, il était passé un peu inaperçu à La Réunion.