Voici l'agenda sportif du week-end du 18 au 20 janvier 2019. (photo d'illustration)

La 12ème journée de championnat de 1ère division, qui n'avait pu être jouée en novembre dernier, aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Saline – Lasours

Bois de Nèfles – Tampon

Chateau Morange – Possession

HBCED – Joinville

St Pierre - JSB

Côté féminin, on jouera samedi à 17h30 :

St Pierre – Port

St Denis – JSB

Piton St Leu – Cressonnière

Tamponnaise – Rivièroise

St Louis – Bois de Nèfles



Volleyball: 12ème journée de championnat R1

La 12ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi soir à 20h30:

St Pierre – St Leu vendredi

St Denis – TGV vendredi

VB2CO – Aigles blancs samedi

Entre Deux – SDOVB samedi

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h00:

Sainte Marie – Sainte Suzanne

Saint André – SDOVB

Saint Pierre – Saint Denis

VB2CO – Aigles blancs



Trail: Tangue et Transvolcano

L'AAJM organise un trail, le premier de la saison, ce dimanche à la plaine des cafres avec deux formats au programme:

- la transvolcano avec 45km, départ 5h00 direction Textor, Oratoire Ste Thérèse, gite du Volcan, Pas de Bellecombe, plaine des sables, puis retour via Textor jusqu'à la plaine des cafres.

- la tangue avec 24km, départ 7h00 direction piton sec, Textor, Nez de Boeuf, Trous Blancs et plaine des cafres.

Les départs et arrivées se feront aux écuries du Volcan.



Cyclisme: 1ère coupe régionale piste

La 1ère coupe régionale sur piste aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri à Saint Denis à partir de 14h00. Au programme, le scratch, la tempo race, la course à l'élimination et le longest lap pour les catégories minimes, cadets, juniors, séniors et féminines.



VTT: 1ère manche de la Coupe Régionale

La 1ère manche de la coupe régionale de cross country et de descente 2019 aura lieu ce dimanche sur la commune de Trois Bassins. Pour le XC, l'épreuve aura lieu au niveau du gite des Tamarins sur la route forestière à partir de 9h00. L'épreuve élite partira à 13h15. Pour la DH, l'épreuve se fera sur la piste Simambry, également sur la route forestière des Tamarins. La manche 1 aura lieu à 10h00, la manche 2 à 11h30 et la manche 3 à 13h30. Le classement se fera au meilleur des trois manches.



Athlétisme: Championnat d'épreuves combinées été austral

Le championnat régional d'épreuves combinées aura lieu ce week end au stade régional d'Etang Salé. Il se déroulera en deux temps: samedi à partir de 14h30 puis dimanche à partir de 9h30.

Samedi sera consacré aux féminines avec le pentathlon et aux minimes, et dimanche aux benjamins. L'heptathlon hommes aura lieu sur les deux journées.



Karaté: Coupe Kata

La coupe de la Réunion Kata (individuelle) se déroulera dimanche au dojo régional de Champ Fleuri à Saint Denis. Le contrôle des passeports se fera à 8h00 pour les Poussins et Pupilles, 9h00 pour les Benjamins, 9h30 pour les Minimes, 10h00 pour les Cadets et 10h30 pour les Juniors, Seniors et Vétérans.



Surf: Pro Netanya

Le premier WQS 3000 de la saison a eu lieu cette semaine à Kontiki Beach, Netanya (Israel). L'occasion était idéale pour lancer la saison des Réunionnais Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot. Le premier nommé s'est hissé en demi-finale où il perd face à l'Américain Eithan Osborne malgré un excellent 8,67. De son côté, Huscenot s'est incliné en quart face à un autre Américain Cole Houshmand.



Surf: Florida Pro

La Réunionnaise Cannelle Bulard était en Floride cette semaine por lancer sa saison sur le premier WQS 3000 de l'année. Elle s'incline en quart de finale face à l'Australienne Sophie McCulloch malgré un 6,27 décroché sur sa dernière vague.

sp/www.ipreunion.com