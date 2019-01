Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Des masses sombres observées, des ondulations caractéristiques et un aileron. Le CRA (centre de ressources et d'appui sur le risque requin alerte les usagers de la mer. Un potentiel requin a été observé par un parapentiste sur le spot de La Tortue sur Saint-Leu ce samedi 19 janvier 2019 à 09h50 et vendredi 18 janvier, une observation d'un aileron et d'une grosse masse sombre de taille ~2.50m à 3m a eu lieu sur le spot de Trois Bassins vers 7h30 / 8h00. Des signalements qui se multiplient ces dernières semaines. Le CRA appelle à la plus grande vigilance.

