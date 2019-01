Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Daniel Philips, artiste mauricien bien connu à La Réunion est décédé hier soir à l'île Maurice. Quarante ans qu'il habitait dans notre île, tournant sur les scènes locales et animant des baptêmes et autres événements familiaux. Il était d'ailleurs réputé pour être un ambianceur de soirée. Très apprécié sur l'île, son répertoire ne s'arrêtait pas au séga. L'artiste faisait aussi des reprises de grands classiques de la variété française. Connu pour sa jovialité et sa dextérité à la guitare, Daniel Philips laisse un vide dans le milieu musical local.

