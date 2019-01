BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 20 janvier 2019



L'actualité de l'année 2018 résumée en douze photos

L'année 2018 a été riche en rebondissements... Des traditionnelles éruptions du volcan aux légendaires courses du Grand Raid, il y a eut la tempête Fakir, les Gilets Jaunes, sans oublier les péripéties de Didier Robert et de son salaire à 6.800 euros net mensuel... Petite rétro en 12 photos...

Aquarium de Saint-Gilles : vis ma vie de soigneur animalier

Vous avez toujours rêvé de vous faufiler dans les coulisses d'un aquarium ? De découvrir la routine d'un soigneur animalier ? De passer derrière la vitre, pour approcher vos espèces marines favorites ? Et bien, tout cela est possible. L'aquarium de Saint-Gilles organise l'animation " soigneur d'un jour. " Vis m vie de soigneur animalier, un concept qui marche, suivez nous derrière les bassins de l'aquarium de Saint-Gilles.

- Lundi 14 janvier - Prime d'activité élargie : plus de 1.600 demandes depuis le 1er janvier à La Réunion

- Mardi 15 janvier - Les Outre-mer oubliés : Grand débat, grande indifférence

- Mercredi 16 janvier - Cher Didier Robert, cher (peut-être futur) député européen

- Jeudi 17 janvier - Musées : la Cour des comptes demande le remboursement des salaires de Didier Robert

- Vendredi 18 janvier - Charges locatives : les locataires toujours frappés au portefeuille

Un vrai "ours soldat" de la 2e Guerre mondiale héros d'un dessin animé

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Wojciech Narebski et d'autres soldats de la 22e compagnie polonaise d'artillerie devaient transporter de lourdes caisses de munitions. Heureusement, l'un d'entre eux était très costaud, le caporal Wojtek... qui était en fait un ours brun de Syrie. "Quand il a vu que nous avions du mal à soulever les caisses, il a voulu nous aider... Il s'est approché de nous, a pris une caisse et l'a portée au camion", raconte à l'AFP M. Narebski, âgé de 93 ans. "Bien sûr, il a reçu sa récompense. Du miel, de la marmelade. Ses gourmandises préférées", ajoute ce vétéran qui a passé deux ans et demi avec l'aimable plantigrade, qui était pour lui "comme un frère".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau soleil et temps clément

Matante Rosina voir un beau soleil le matin sur toute l'île mais les nuages seront présents en altitude. Des faibles averses sont à notées dans l'Ouest à cause des nuages qui se développent dans les hauts. Le littoral profitera de conditions clémentes.