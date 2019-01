Ce deuxième système dépressionnaire de l'année est sous surveillance depuis la fin de semaine. Il ne représente aucun danger pour La Réunion. Situé dans le canal du Mozambique, c'est dans cette zone qu'il devrait avoir un impact. Une dégradation importante du temps pour les zones côtière du Mozambique, vents forts accompagnés d'un temps à grains marqué vont gagner la région entre Inhambane et Beira dans un premier temps pour s'étendre le long de la côte au Nord de Beira peut-on lire sur le site de Météo France. Le météore qui se trouve à 1685 km des côtes réunionnaises dans un secteur Ouest s'est renforcé ces dernières heures, ce qui explique le fait qu'il ait été baptisé. Il se déplace sur un itinéraire Nord-Nord-Est à 7km/h.

Desmond évolue au Nord-Est de Madagascar: Le système dépressionnaire emmène dans son sillage une dégradation pluvieuse notable sur la moitié Nord de Madagascar et le nord du canal. A partir de mardi, les restes de ce système devrait gagner la moitié Sud du canal et pourrait connaitre des conditions favorables à un creusement plus significatif.