Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Pas un week-end n'échappe aux traditionnels contrôles routiers des forces de l'ordre. Et cette fois encore, les gendarmes ont eu affaire à des usagers de la route dangereux. Certains allant même jusqu'à cumuler plusieurs infractions. Conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, sans permis, excès de vitesse et non respect des priorités. Encore un week-end d'insécurité routières à La Réunion. Le communiqué de la gendarmerie. (photo d'illustration)

