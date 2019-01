Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Tous les week-ends, les forces de l'ordres quadrillent les grands axes routiers de l'île. Des années que ces opérations "week-ends bleus" sont en place. Des années que des automobilistes et autres usagers de la route se font pincer. Conduite sous effet, excès de vitesse, téléphone portable au volant... Des infractions, qui, en plus de mettre en danger ces conducteurs inconscients, mettent en danger les autres usagers de la route. Ce week-end, la lutte contre l'insécurité routière était encore une priorité pour la police. Ce sont pas moins de 29 opérations qui ont été menées par 105 fonctionnaires de police sur le territoire. Un important dispositif et la pêche a été bonne.

