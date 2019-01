Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Janvier à 18H10

Le mercredi 23 janvier prochain, EDF Renouvelables ouvrira au public les portes de sa centrale solaire de la Roseraye et de son parc éolien de Sainte-Rose dans le cadre d'une journée portes ouvertes " Energies renouvelables ", à Sainte-Rose. Des visites guidées visant à faire découvrir aux habitants les enjeux et le fonctionnement des énergies éoliennes et solaires, se dérouleront toutes les heures de 10h à 16h, en présence des experts d'EDF. Nous publions le communiqué. (photo d'illustration)

