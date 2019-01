BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 21 janvier 2019



- Vous pensiez avoir une paire de lunettes gratuite au 1er janvier 2019, c'est raté !

- Soleil : "en dix ans à La Réunion le nombre de cancer de la peau a été multiplié par cinq"

- Mayotte, une île sismique

- Mondial de hand : Melvyn Richardson brille encore, les Français plus très loin des demies du Mondial

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi au soleil

Vous pensiez avoir une paire de lunettes gratuite au 1er janvier 2019, c'est raté !

Pour vous expliquer cet énième enfumage, on a emprunté les expressions fétiches de notre cher président : Annick Girardin, lors de sa venue dans l'île pendant la crise des Gilets jaunes, nous a abreuvé de carabistouilles en nous annonçant que les mesures sociales du gouvernement entreraient en vigueur un an plus tôt à La Réunion. Un joli saupoudrage de poudre de perlimpinpin, du saut de cabri, car au 1er janvier 2019, il ne s'est rien passé. Vous suivez ? Bref, cette fois, on va parler du Reste à charge zéro. Le principe de la mesure : certains soins optiques, dentaires et des prothèses auditives pris en charge à 100% par la sécurité sociale et les complémentaires santé. La ministre des Outre-mer disait vouloir répondre " aux attentes de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté [à La Réunion ndlr]." On dirait bien que l'urgence sociale et les difficultés des Réunionnais peuvent attendre un an de plus, on n'est plus à ça près, non ?

Soleil : "en dix ans à La Réunion le nombre de cancer de la peau a été multiplié par cinq"

C'est les vacances, les températures ne cessent d'augmenter et il fait chaud, chaud, chaud. Chapeau, parasol, ombre des immeubles, fraîcheur des bois et des bassins, tous les moyens sont bons pour éviter de tomber comme une mouche. Le soleil, dangereux, tape les têtes et fait rougir les peaux... Comment bien se protéger lorsque le soleil cogne ?

Mayotte, une île sismique

9 mois. 9 mois que l'île aux parfums subit des secousses sismiques d'un intensité située entre 3 et 5,5 sur l'échelle de Richter. Comme l'écrivent nos confrères de France-Mayotte Matin "l'essaim de séismes s'est abattu sur les côtes mahoraises le 10 mai dernier" et il n'est jamais reparti. L'hypothèse la plus plausible avancée par la communauté scientifique pour expliquer ce phénomène est "une conjonction d'effets tectoniques et volcaniques".

Mondial de hand : Melvyn Richardson brille encore, les Français plus très loin des demies du Mondial

Les Français ne sont plus très loin du dernier carré du Mondial de handball après leur victoire sur l'Islande, 31 à 22, dimanche à Cologne. Sur le terrain, le Réunionnais Melvyn Richardson, fils de la légende Jackson, à une nouvelle fois brillé en marquant cinq buts.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi au soleil

Matante Rosina chante Cloclo ce matin, ce lundi sera ensoleillé. Il y a des nuages présents mais uniquement en altitude. Il y a une légère brise de nord-est qui apportera une sensation de fraicheur dans les hauts de l'île. Dans les bas le thermomètre va monter.