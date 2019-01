Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

C'est jour de Cavadee ce lundi 21 janvier 2019 dans plusieurs villes de La Réunion et notamment à Saint-André. Des milliers de pénitent(e)s se sont rassemblés dès l'aube pour se purifier et procéder à la pose des aiguilles sur les corps en hommage au dieu Mourouga. La procession religieuse a ensuite quitté les berges du cours d'eau pour se diriger vers le temple de Petit-Bazar. Cette célébration termine la fête des dix jours marquée par le carême et les prières de fidèles

