La tempête modérée Desmond se trouvait lundi 21 janvier 2019 à 4 heures à 1725 m à l'ouest des côtes de La Réunion et à 1.100 km au Sud-ouest de Mayotte. Pour le moment, il ne représente aucun danger. Situé dans le canal du Mozambique, c'est dans cette zone qu'il devrait avoir un impact, notamment une dégradation importante du temps pour les zones côtières. Il se déplace au Nord-nord-ouest à 19 km/heure. Selon Météo France, il devrait perdre en intensité dans les prochaines heures.

Bulletin du 21 janvier à 04H08 locales Réunion:

TEMPETE TROPICALE MODEREE DESMOND.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 997 hPa.

Position le 21 janvier à 04 heures locales Réunion: 20.6 Sud / 38.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1725 km au secteur: OUEST

Distance de Mayotte: 1110 km au secteur: SUD-OUEST

Déplacement: NORD-NORD-OUEST, à 19 km/h.

Selon Météo France, "la presentation satellite de Desmond a continue de se dégrader. Durant la nuit avec un centre de basses couches de plus en plus éloigne de la convection résiduelle située au sud.Le système subit une contrainte modérée de secteur nord qui devrait tourner a l'est en cours de journée. Même si le système pourrait évoluer dans un environnement plus humide en moyenne troposphère a l'approche des cotes, l'état actuel dégradé de la circulation de basses couches, couple a une baisse de la convergence de basses couches cote Nord, suggère que le système devrait perdre son statut de tempête dans les prochaines heures."

