Voici les résultats sportifs du vendredi 19 au dimanche 20 janvier 2019 sur toute l'île de La Réunion (photo d'illustration)

Volleyball: 12ème journée de championnat R1

La 12ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, cette journée ne change rien au classement toujours largement dominé par le TGV devant le SDOVB et les Aigles blancs.

St Pierre – St Leu 1-3

St Denis – TGV nc

VB2CO – Aigles blancs 0-3

Entre Deux – SDOVB 0-3

Côté féminin, le SDOVB est provisoirement en tête de classement devant le TGV qui compte un match de retard.

Sainte Marie – Sainte Suzanne 3-1

Saint André – SDOVB 0-3

Saint Pierre – Saint Denis 1-3

VB2CO – Aigles blancs 3-2

Trail: Tangue et Transvolcano

L'AAJM organisait un trail, le premier de la saison, ce dimanche à la plaine des cafres avec deux formats au programme: la transvolcano avec 45km et la tangue avec 24km, qui ont réuni à elles deux près de 800 coureurs.

Sur les 24km entre les écuries du volcan et piton Textor, Juanito Lebon, à domicile, n'a pas été inquiété. Il s'impose en 2h13 devant Julien Hoarau 2h19 et Giovanni Baret 2h21. Côté féminin, Claire Nédelec était bien seule également. Elle l'emporte en 3h02 devant Françoise Gonthier 3h10 et Eva Houdebine 3h19.

Sur les 45km entre les écuries du volcan et le pas de Bellecombe, Guy Noel Lebon, à domicile également, signe un nouveau succès en 4h28 devant Jeannick Boyer en 4h29 et Aurélien Escolano en 4h42. Côté féminin, victoire de Pauline Denis en 6h26 devant Rapahele Ibos en 6h55 et Amandine Dumas en 6h59.

Cyclisme: 1ère coupe régionale piste

La 1ère coupe régionale sur piste a eu lieu samedi au vélodrome de Champ Fleuri à Saint Denis. Les vainqueurs par catégorie sont:

Scratch hommes: Tony Bérile (VCE)

Scratch minimes: Gaetan Mallard (VCE)

Scratch féminines: Kassandra Legros (VCSD)

Tempo hommes: Samuel Autale (VCE)

Tempo minimes: Gaetan Mallard (VCE)

Tempo féminines: Kassandra Legros (VCSD)

Elimination hommes: Samuel Autale (VCE)

Elimination cadet: Florian Gonthier (VCSD)

Elimination minimes: Gaetan Mallard (VCE)

Elimination féminines: Kassandra Legros (VCSD)

Tour+ hommes: Tony Bérile (VCE)

Tour+ cadets: Justy Payet (CCB)

Tour+ minimes: Gaetan Mallard (VCE)

Tour+ féminines: Elisa Payet (CCSL)

VTT: 1ère manche de la Coupe Régionale

La 1ère manche de la coupe régionale de cross country et de descente 2019 a eu lieu ce dimanche sur la commune de Trois Bassins.

Pour le XC, l'épreuve a eu lieu au niveau du gite des Tamarins sur la route forestière avec 24km au programme. Le CCSL a régné en maître en s'offrant la victoire avec Julien Chane Foc en 1h28 et en prenant la seconde place avec Grégory Maillot en 1h31. Quentin Soubadou, du VCE, a complété le podium en 1h34. Côté féminin, Pauline Aigon (BFRC) s'est imposée en 1h11 pour 14,4km devant Elisabeth Siroux (CCSL) en 1h13 et Katia Michel (CCPI) en 1h15.

Pour la DH, l'épreuve se faisait sur la piste Simambry, également sur la route forestière des Tamarins. Romain Payet (ACPR) l'a emporté en signant le meilleur chrono de la seconde manche en 3'46 devant Alex Cazet (ACPR) en 3'49"67 et Jean Max Laurestant (ACPR) en 3'49"90.

Karaté: Coupe Kata

La coupe de la Réunion Kata (individuelle) se déroulait dimanche au dojo régional de Champ Fleuri à Saint Denis. Cette première compétition de l’année a été une bonne revue d’effectifs et a permis de sélectionner les techniciens pour l’Équipe qui ira au Championnat de France inter-Ligues. Les vainqueurs par catégories sont les suivants:

Poussine Féminin Kata (1 Par.) : Ramsamy Laena |TE Shoto Cl De Bras Panon

Pupille Féminin Kata (5 Par.): Justine Kirsten Sporting Karate Club Carpin

Benjamine Féminin Kata (5 Par.): Maquiha Moera Kiai Club Du Bernica

Minime Féminin Kata (6 Par.): Sindraye Ishka Sporting Karate Club Carpin

Cadette Féminin Kata (2 Par.): Fontaine Gabrielle Sporting Karate Club Carpin

Junior Féminin Kata (3 Par.): Zitambi Ludivine Karate Club Sainte Suzanne

Senior Féminin Kata (2 Par.): Denis Sarah Sporting Karate Club Carpin

Vétérans Féminin Kata (1 Par.): Mery Valerie Sankudo Reunion Petite Ile

Poussin Masculin Kata (2 Par.): Dumege Antoine Karate Shotokan Entre Deux

Pupille Masculin Kata (8 Par.): Pillant Metis Karate Club Leo

Benjamin Masculin Kata (12 Par.): Rabenirina Fiaro Te Club De Bois De Nefles

Minime Masculin Kata (6 Par.): Baronne Rock William Karate Club Ste Suzanne

Cadet Masculin Kata (2 Par.): Maillot Noah Mahe Te Club De Bois De Nefles

Junior Masculin Kata (2 Par.): Laou Hine Quentin Te Club De Bois De Nefles

Senior Masculin Kata (5 Par.): Tse Hai Shing Stevie Foyer Des Jeunes De Joinville

Vétérans Masculin Kata (2 Par.): Torney Eric Sankudo Reunion Petite Ile

Haltérophilie: Championnats départementaux

Les championnats départementaux qualificatifs pour la finale nationale du grand prix fédéral et les championnats de France se sont déroulés au stade Kléber au Tampon samedi. A noter une bonne participation, 43 contre 34 l’an passé représentant les 7 clubs affiliés à la FFHM. De bonnes performances ont été réalisées et de nombreux records personnels et régionaux ont été battus.

Trois athlètes se sont qualifiés pour les championnats de France, il s’agit de Déborah VIRAMA (CH LA PLAINE) en senior catégorie 45 kgs, Chloé BEGUE (CFSP SPORTS) en senior catégorie 55 kgs et du jeune David ESSOB (SCHM SAINT PAUL) en U20 catégorie 55 kgs.

Sept athlètes se sont quant à eux qualifiés pour la finale du grand prix fédéral, il s’agit de Stéphanie LAURET (CFSP SPORTS) en senior catégorie 55kgs, Nina FRANQUINE (TEAM LA FOURNAISE) en senior catégorie 64kgs, Marina SERAPHIN (TEAM LA FOURNAISE) en senior catégorie 71 kgs, Damien RICHARD (SCHM SAINT PAUL) en U15 catégorie 73 kgs, Etienne ESSOB (SCHM SAINT PAUL) en U20 catégorie 55 kgs, Romain DIJOUX (TEAM LA FOURNAISE) en senior catégorie 81kgs seul médaillé d’Or aux jeux en 2015 et qui a effectué un bon retour et enfin Bryan VIRGINIUS qui a pulvérisé ses records personnels en senior catégorie 109kgs.

Les qualifiés sont une grande partie de nos sportif(ve)s qui préparent les jeux des iles en juillet 2019 et ont donc déjà démontré de bonnes performances, ce qui est de bonne augure et confirment leurs bons classements dans le TOP 30 national. Aucune performance chiffrée ne sera communiquée avant les jeux, pour ne pas donner d’informations àaux adversaires. La volonté du comité régional est réellement de remporter les jeux dans la discipline, pour cela il ne négligera rien, pas même sur les stratégies et d’arriver presque " incognito " à Maurice en fait partie.

Les championnats régionaux et derniers qualificatifs pour la finale du Grand prix fédéral et les championnats de France auront lieu le 6 avril au gymnase des deux canons à Saint Denis en même temps que la sélection pour les jeux des iles.