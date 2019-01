La maire de La Possession a pris un arrêté ce lundi 21 janvier 2019 portant sur l'interdiction de vente à emporter et de consommation d'alcool sur la voie publique à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures du matin. La commune évoque une recrudescence de "troubles à la tranquillité publique, de ramassage de verres brisées, plastique et de canettes d'aluminium en sus des dégradations de bien publics."

Elle annonce répondre aux "doléances des riverains," et déplore le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d’ébriété. "Il appartient à l'Autorité municipale de prévenir de les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques sur le territoire communal."

Cet arrêté est valable jusqu’au 15 juillet 2019 et s’applique à tout le territoire possessionnais.

www.ipreunion.com