Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Les facteurs du Centre de courrier de Saint-Gilles les Hauts entament leur cinquième journée de grève ce mardi 22 janvier 2019, à l'appel des syndicats de Sud PTT et de l'Unsa Poste. Lundi, le dialogue s'est ouvert entre l'intersyndicale et la direction mais pour Johny Michel, représentant de Sud PTT, il n'y a encore rien de satisfaisant : "La Poste manque d'écoute. Elle n'entend pas les revendications des agents." Depuis jeudi 17 janvier, les employés grévistes dénoncent "un manque de personnel, des tournées en surcharge, mais aussi une dégradation des conditions de travail. Par exemple, beaucoup de facteurs ne sont pas remplacés pendant leurs congés ou leurs repos compensateurs. Ils se retrouvent avec des piles de courrier à distribuer lorsqu'ils reviennent. La Poste essaye de faire du plus avec du moins..." déplorait Johny Michel.

Les facteurs du Centre de courrier de Saint-Gilles les Hauts entament leur cinquième journée de grève ce mardi 22 janvier 2019, à l'appel des syndicats de Sud PTT et de l'Unsa Poste. Lundi, le dialogue s'est ouvert entre l'intersyndicale et la direction mais pour Johny Michel, représentant de Sud PTT, il n'y a encore rien de satisfaisant : "La Poste manque d'écoute. Elle n'entend pas les revendications des agents." Depuis jeudi 17 janvier, les employés grévistes dénoncent "un manque de personnel, des tournées en surcharge, mais aussi une dégradation des conditions de travail. Par exemple, beaucoup de facteurs ne sont pas remplacés pendant leurs congés ou leurs repos compensateurs. Ils se retrouvent avec des piles de courrier à distribuer lorsqu'ils reviennent. La Poste essaye de faire du plus avec du moins..." déplorait Johny Michel.