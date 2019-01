Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

L'épidémie de dengue sur l'île de La Réunion se poursuit, avec une augmentation significative du nombre de cas signalés et un épicentre désormais situé dans le sud de l'île. De nouvelles zones de transmission ont été identifiées : Les Avirons, l'Hermitage, Piton Saint-Leu, et la circulation à Saint-Louis et la Rivière Saint-Louis reste toujours très active. Du 7 au 13 janvier 2019, 51 cas de dengue ont été confirmés. Pour éviter une reprise épidémique majeure, la Préfecture et l'ARS Océan Indien (ARS OI) ont décidé de renforcer, dès la semaine prochaine, le dispositif d'intervention sur le terrain, en mobilisant des effectifs supplémentaires au sein des équipes de la lutte anti-vectorielle et du SDIS 974. Pour être pleinement efficace, ces renforts devront être accompagnés par la mobilisation de la population au quotidien. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont 6 909 cas de dengue qui ont été confirmés, dont 15 cas importés.

