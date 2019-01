BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 22 janvier 2019



Liaison Saint-Leu/Cilaos : projet de téléphérique cherche financements

C'est un projet qui traîne dans les cartons de la municipalité de Saint-Leu depuis 2010. Relier deux pôles très touristiques de l'île, Saint-Leu et Cilaos par un téléphérique. Une alternative écologique au tout-auto qui gangrène l'île. D'un point de vue touristique, ce téléphérique serait une vitrine, l'outil idéal qui permettrait de parcourir quelques-uns des plus beaux panoramas de La Réunion confortablement installé dans une cabine. Et côté logistique, la route aux 400 virages et ses caprices ne serait plus un problème. Pour finir, les hauts de Saint-Leu et le cirque de Cilaos pourraient s'ouvrir encore un peu plus au tourisme. Présenté comme cela, le projet fait rêver. Pourtant, il n'en est qu'au stade de l'étude de faisabilité et stagne depuis toutes ces années. La raison : le manque de financements.

Pas de répit avant la fin de la semaine : il fait chaud et ça va durer...

Le mercure monte, monte, monte. Dans les rues, on longe les murs et la moindre petite zone d'ombre est recherchée. L'été austral s'est bien installé sur toute l'île de La Réunion. Du littoral aux cirques en passant par les hauts, les températures sont presque tous les jours au dessus des moyennes saisonnières. Et cette chaleur va durer... D'après Jacques Ecormier, le chez prévisionniste à Météo France, il n'y aura pas de répit avant la fin de la semaine...

"Escales Outre-mer" : une exposition pour sensibiliser sur la biodiversité

Stéphanie Légeron, auteure et photographe dans le domaine de l'environnement a monté le projet Escales Outre-Mer avec de nombreux partenaires. Le lundi 21 janvier 2019 s'est tenue une conférence de presse afin de présenter le projet au grand public. Inaugurée en 2017 par Annick Girardin, cette exposition présente les images de 50 photographes qui présentent les 13 territoires d'outre-mer exposés sous l'angle de la biodiversité. Les photos sont présentées au public rue de Paris à Saint-Denis, au Muséum d'Histoire naturelle, et à l'artothèque à compter du 15 janvier 2019 et pour une durée de six mois.

Insee - Consommation des ménages : les prix augmentent de 0,2 % en décembre

En décembre 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. "La hausse saisonnière des tarifs aériens s'accompagne d'une accélération des prix dans l'alimentaire faisant suite aux problèmes d'approvisionnement des points de vente en novembre" indique l'Insee. À cela s'ajoutent des augmentations des tarifs d'assurances et des prix des services de restauration. "À l'inverse, les prix des produits pétroliers reculent fortement. Les prix des services d'hébergement et de santé, ainsi que l'habillement baissent également, mais dans une moindre mesure" dit encore l'institut de la statistique. Les prix des produits manufacturés et du tabac sont stables. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 1,6 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait chaud, chaud, très chaud

Matante Rosina ne quitte plus son ventilateur... Il va encore faire très chaud ce mardi 22 janvier 2019, les températures vont monter jusqu'à 31-34°C sur le littoral, 26 à 28°C dans les cirques et plus de 20°C sur les sommets... Le matin, elle prévoit des nuages et quelques gouttes de pluie sur le Nord-est, et des averses dans les hauts de Saint-Paul à Saint-Pierre. Ailleurs, il fait beau, il fait soleil!