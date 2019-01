Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce mardi matin 22 janvier 2019 le feu continue de ravager une zone du Grand Brûlé située sur la délimitation des communes de Sainte-Rose et de saint-Philippe. L'incendie s'est déclaré ce dimanche et les flammes ont déjà ravagé plusieurs hectares de végétation. "Il reste des points chauds à refroidir et pour le moment nous ne pouvons pas encore dire que le sinistre est maîtrisé précise le Codis (centre opérationnel d'incendie et de secours).

