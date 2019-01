Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina ne quitte plus son ventilateur... Il va encore faire très chaud ce mardi 22 janvier 2019, les températures vont monter jusqu'à 31-34°C sur le littoral, 26 à 28°C dans les cirques et plus de 20°C sur les sommets... Le matin, elle prévoit des nuages et quelques gouttes de pluie sur le Nord-est, et des averses dans les hauts de Saint-Paul à Saint-Pierre. Ailleurs, il fait beau, il fait soleil!

