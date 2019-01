Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Après trois ans de recherche, bilan positif pour la phase 2A du projet de la Technique de l'Insecte Stérile. L'IRD (Institut de recherche pour le développement) avec ses partenaires institutionnels ont présenté à la presse ce matin les dernières avancées sur cette technique novatrice. Il s'agit d'une méthode de lutte qui réintroduit des moustiques mâles et stériles dans la nature pour faire baisser la population de moustiques tigres à La Réunion. Maintenant les équipes de l'IRD, du Cirad et l'ARS OI travaillent à valider la seconde étapes avec de nouveaux financements et des validations par l'État afin de commencer d'autres phases de tests qui consistent à relâcher des spécimens à échelle réduite.

Après trois ans de recherche, bilan positif pour la phase 2A du projet de la Technique de l'Insecte Stérile. L'IRD (Institut de recherche pour le développement) avec ses partenaires institutionnels ont présenté à la presse ce matin les dernières avancées sur cette technique novatrice. Il s'agit d'une méthode de lutte qui réintroduit des moustiques mâles et stériles dans la nature pour faire baisser la population de moustiques tigres à La Réunion. Maintenant les équipes de l'IRD, du Cirad et l'ARS OI travaillent à valider la seconde étapes avec de nouveaux financements et des validations par l'État afin de commencer d'autres phases de tests qui consistent à relâcher des spécimens à échelle réduite.