BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 23 janvier 2019



- Etang Salé : Jean-Claude Lacouture et sa directrice de cabinet jugés le 28 mars

- Chèques Cesu: les aides à domicile voient leur salaire amputé, la faute aux "bugs"

- Technique de l'insecte stérile, la nouvelle arme contre la dengue

- Sénior en action 2019 : À Saint-Denis, des activités tout au long de l'année

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La chaleur, toujours au rendez-vous

Etang Salé : Jean-Claude Lacouture et sa directrice de cabinet jugés le 28 mars

Marie-Claude Lapierre, directrice de cabinet du maire l'Étang-Salé, Jean-Claude Lacouture, est convoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le jeudi 28 mars 2019 à 14 heures. Elle sera jugée pour des faits supposés de recel de prise illégale d'intérêt d'un élu public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille. La mise en cause devra s'expliquer sur les conditions d'acquisition à bas prix de sa maison située dans un secteur prisé de l'Étang-Salé. Jean-Claude Lacouture n'est pas poursuivi pour ces faits prescrits en ce qui le concerne. Il sera néanmoins jugé le même jour et par le même tribunal pour un dossier de harcèlement moral à l'encontre de l'ancienne directrice du centre communale d'actions sociales (CCAS) de l'Étang-Salé.

Chèques Cesu: les aides à domicile voient leur salaire amputé, la faute aux "bugs"

Les problèmes s'enchaînent, les solutions aussi... Les aides à domicile vont de galère en galère. Les chèques emplois-services universel (Cesu) aux bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) par le Conseil départemental étaient une nouvelle fois frappés par un "bug." Le mois dernier, c'était un dysfonctionnement du nouveau logiciel de la Société UP, prestataire en charge du traitement des chèques Cesu, cette semaine, ce sont les chiffres qui s'en mêlent. Les numéros imprimés sont erronés et donc non reconnus par le site Internet et par l'application, empêchant tout versement... Résultat : les aidants à domicile se retrouvaient amputés d'une partie de leurs revenus.

Technique de l'insecte stérile, la nouvelle arme contre la dengue

La technique de l'insecte stérile (TIS) a été développée dans les années 1950 pour améliorer les récoltes partiellement détruites par les insectes. À La Réunion, depuis 2009 les équipes de l'IRD avec d'autres partenaires développent cette technique afin de faire baisser la population de moustique tigre vecteur de nombreuses maladies. Des données ont été récoltées sur le moustique et son comportement dans notre environnement. Aujourd'hui, le projet est bien avancé et les scientifiques veulent lancer la phase de test dans la nature. Il reste à attendre la validation des pouvoirs publics pour voir cette technique révolutionnaire arriver en complément des actions déjà menées dans la lutte anti vectorielle sur l'île.

Sénior en action 2019 : À Saint-Denis, des activités tout au long de l'année

Si vous êtes Dionysien et que vous avez plus de 55 ans, le plan Séniors en action vous est adressé. Avec ce plan, la ville de Saint-Denis organise de nombreuses activités de loisirs, sportives et culturelles. Voici le nouveau programme destiné aux séniors. Les thèmes sont variés, de l'informatique à la mosaïque, la natation, le yoga ou encore des cours d'anglais. Un catalogue complet pour trouver l'activité qui correspond à chaque sénior. Ce sont des activités proposées à l'année avec des tarifs préférentiels et dans différents quartiers du chef-lieu.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La chaleur, toujours au rendez-vous

Matante Rosina boit son poids en eau ces derniers jours, elle a tellement chaud! Elle prévoit pour ce mercredi 23 janvier que les températures seront encore hautes... Le soleil domine toute l'île, il n'y a que quelques petits nuages sur les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest mais pas de quoi nous rafraîchir un peu... Bref, il fait beau, très beau et chaud encore aujourd'hui....