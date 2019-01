Plus de 250 personnes se sont inscrites pour participer aux ateliers de concertation sur la stratégie de prévention et la lutte contre la pauvreté. Il reste encore des places pour les 16 ateliers participatifs qui se tiendront du 7 au 15 février dans les 4 arrondissements de l'île. Nous publions le communiqué.

Toute personne ou association concernée qui souhaite s’associer à cette réflexion participative, peut s’inscrire librement sur internet jusqu’au 24 janvier 2019 à minuit, au plus tard, à l’adresse suivante : http://bit.ly/luttecontrelapauvrete_ateliers_participatifs



Animés par l’institut régional du travail social (IRTS), ces ateliers de concertation associeront les habitants, les associations, les acteurs institutionnels et des experts indépendants à des temps de travail sur 4 thématiques permettant de saisir les spécificités de la pauvreté telle qu’elle est vécue à La Réunion :

• Enfance et soutien aux familles ;

• La place des jeunes dans la société réunionnaise ;

• L’orientation, la formation et l’emploi ;

• L’accompagnement et l’aide aux personnes vulnérables.



La synthèse de ces travaux constituera la base de réflexion pour la conférence régionale des acteurs programmée au mois de mars dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.



Composition des ateliers participatifs

Les ateliers réuniront une trentaine de participants, composés de 60 % de citoyens, 20 % d’acteurs associatifs, 10 % d’acteurs institutionnels et 10 % d’experts indépendants.

Calendrier par arrondissement - Les ateliers débuteront à 16h