BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 24 janvier 2019



- Lanceur de balle de défense : des caméras-piétons pour plus de " transparence et d'exemplarité " selon Castaner

- Le gouvernement "travaille à la mise en oeuvre" des mesures promises par Annick Girardin

- HistoVec : un site pour rassurer les acheteurs de véhicules d'occasion

- SDIS : médaille Grand'Or pour 11 sapeurs-pompiers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages matinaux et un grand soleil

La mesure fait grand bruit et elle n'est pas forcément bien accueillie côté forces de l'ordre. Devant une commission de l'Assemblée nationale, le mardi 22 janvier, Christophe Castaner annonce que policiers et gendarmes porteurs de lanceur de balles de défense (LBD) seront dorénavant équipés de caméras-piétons, du moins, " dans la mesure du possible ". Un désaveu pour certains policiers qui voient là une décision politique stigmatisant les fonctionnaires de police et censée calmer la vindicte populaire quand d'autres y voient un moyen de mieux protéger les policiers et les victime en ayant un support fiable qui permettrait de donner les circonstances et le contexte de l'utilisation du LBD.

Le gouvernement "travaille à la mise en oeuvre" des mesures promises par Annick Girardin

Presque fin janvier et les mesures promises par le gouvernement pour le début du mois lors de la venue d'Annick Girardin en pleine crise des gilets jaunes ne sont toujours pas mises en oeuvre. Exemple avec la hausse du minimum vieillesse... Interpellée à ce sujet par la députée socialiste Ericka Bareigts, la ministre de la solidarité et de la santé, Agnès Buzyn annonce que le gouvernement est train d'y travailler "en ce moment à sa mise en oeuvre pour l'année 2019." Le 3 janvier 2019, Imaz Press avait Interrogé sur ce sujet, la CGSS et la CA qui disait être encore en attente de consignes ministérielles...

HistoVec : un site pour rassurer les acheteurs de véhicules d'occasion

Le ministère de l'Intérieur vient de mettre en ligne un service gratuit et officiel pour accéder à l'historique d'un véhicule d'occasion, avant que les acquéreurs se décident à acheter. En janvier 2018, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) a publié une série de 18 mesures afin de sauver plus de vie sur les routes de France. La mesure N°16 a pour objectif de protéger les acheteurs de véhicules d'occasion. Le portail HistoVec est ouvert au public depuis le 21 janvier 2019. Tour d'horizon sur cette initiative.

SDIS : médaille Grand'Or pour 11 sapeurs-pompiers

Le SDIS de La Réunion a organisé le mercredi 23 janvier 2019 au Centre de Secours Principal de Saint-Denis, une remise de médailles Grand'Or pour 11 de ses personnels, récompensés pour plus de 40 années de service chez les sapeurs-pompiers. Les récompenses de ces carrières, exceptionnelles, seront attribuées par la Directrice de cabinet du Préfet, madame Madame Marie-Amélie Vauthier-Bardinet. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense le personnel ayant constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de la cérémonie, 9 nouveaux officiers ont reçus leurs diplômes de "chef de groupe".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages matinaux et un grand soleil

Il fera encore beau, ensoleillé et chaud ce jeudi 24 janvier 2019... Matante Rosina voit tout de même dans le fond de sa tasse à café que des nuages matinaux sont présents sur le Nord. D'autres vont se développer l'après-midi sur les hauts de Saint-Leu ou du Tampon.