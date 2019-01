Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Presque fin janvier et les mesures promises par le gouvernement pour le début du mois lors de la venue d'Annick Girardin en pleine crise des gilets jaunes ne sont toujours pas mises en oeuvre. Exemple avec la hausse du minimum vieillesse... Interpellée à ce sujet mercredi 23 janvier 2019 par la députée socialiste Ericka Bareighs, la ministre de la solidarité et de la santé, Agnès Buzyn annonce que le gouvernement est train d'y travailler "en ce moment à sa mise en oeuvre pour l'année 2019." Le 3 janvier 2019, Imaz Press avait Interrogé sur ce sujet, la CGSS et la CA qui disait être encore en attente de consignes ministérielles...

