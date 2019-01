BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 25 janvier 2019



- Grand débat national : les élus réunionnais invités par Emmanuel Macron vont-ils y aller ?

- Soleil : "en dix ans à La Réunion le nombre de cancer de la peau a été multiplié par cinq"

- CINOR - Gérald Maillot : l'heure de la concrétisation des projets

- L'artiste Alain Noël présente son exposition Seconde Rétine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur, quelques nuages et petites averses

Grand débat national : les élus réunionnais invités par Emmanuel Macron vont-ils y aller ?

La rencontre a été fixée au vendredi 1er février prochain dans le froid métropolitain " à l'Élysée ou dans les locaux du ministère des Outre-mer" avancent nos confrères du Figaro. Sur l'horaire, aucune indication. Sur le déroulé de " ce grand débat ultramarin " aucune indication. Sur le nombre exact d'invités, aucune indication. Peu de certitude sur cette rencontre... D'ailleurs du côté de l'Élysée, le service communication est assez transparent sur le sujet " il est encore tôt, toutes les informations seront transmises en temps voulu ". À La Réunion, tous les maires, députés, sénateurs et les présidents du Département et de la Région ont été conviés, reste à savoir s'ils feront le déplacement. Pour certains élus, cette rencontre initiée par le chef de l'État a un arrière-goût d'Assises des Outre-mer, la montagne qui avait accouché d'une souris. Et ils ne comptent pas se refaire avoir.

Soleil : "en dix ans à La Réunion le nombre de cancer de la peau a été multiplié par cinq"

C'est les vacances, les températures ne cessent d'augmenter et il fait chaud, chaud, chaud. Chapeau, parasol, ombre des immeubles, fraîcheur des bois et des bassins, tous les moyens sont bons pour éviter de tomber comme une mouche. Le soleil, dangereux, tape les têtes et fait rougir les peaux... Comment bien se protéger lorsque le soleil cogne ?

CINOR - Gérald Maillot : l'heure de la concrétisation des projets

Gérald Maillot, président de la Cinor, a présenté ses voeux à la presse ce jeudi 24 janvier 2019. "Je vous parle régulièrement de projets, l'heure de la concrétisation est venue" a-t-il commenté en faisant allusion, notamment, au port de Sainte-Marie. Il a aussi été question de l'implantation d'un téléphérique entre le Chaudron et le Bois de Nèfles, de traitement des déchets ou encore de la nécessité pour les politiques de "changer de logiciel". Et puis le président de la Cinor en est convaincu, il "fait bien le job" mais il est préoccupé par la montée de l'abstention.

L'artiste Alain Noël présente son exposition Seconde Rétine

Né à la Réunion en 1967, Alain Noël est un artiste peintre et également enseignant à l'École des Beaux-Arts du Port. Depuis le 29 septembre 2018 et jusqu'au 10 février 2019, l'exposition Seconde Rétine lui est consacrée à Saint-Denis. L'artothèque poursuit une série de conférences à destination de tous les publics intitulée "Les Cafés de l'Arto ; l'artiste et son expo". Le mercredi 30 janvier 2019 à 15 heures, Alain Noël présentera son exposition au public dans la salle de conférence de l'Artothèque. L'entrée est libre et gratuite.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur, quelques nuages et petites averses

Rien de très neuf pour ce vendredi 25 janvier 2019... Matante Rosina prévoit qu'elle aura encore chaud, il fera entre 31 et 33°C sur le littoral, 20°C au Pas de Bellecombe et 25 à 26°C dans les cirques. Le soleil brille, toujours autant, mais des nuages prennent le relai et il faut s'attendre à quelques petites averses dans les hauts du Sud et du Sud-ouest.