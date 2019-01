Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Rien de très neuf pour ce vendredi 25 janvier 2019... Matante Rosina prévoit qu'elle aura encore chaud, il fera entre 31 et 33°C sur le littoral, 20°C au Pas de Bellecombe et 25 à 26°C dans les cirques. Le soleil brille, toujours autant, mais des nuages prennent le relai et il faut s'attendre à quelques petites averses dans les hauts du Sud et du Sud-ouest.

