Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La Réunion compte deux nouveaux monuments historiques classés, représentatifs de la diversité du patrimoine militaire de l'île. La Redoute Bourbon, située à Saint-Denis sur la plaine de la Redoute, est un édifice de défense construit à partir de 1756. Bâtie plus de deux siècles plus tard, la gendarmerie de Beaulieu à Saint-Benoît, est un ensemble de bâtiments administratifs et de logements conçu par l'architecte Jean Bossu en 1972, et représentatif de l'architecture du mouvement moderne.

La Réunion compte deux nouveaux monuments historiques classés, représentatifs de la diversité du patrimoine militaire de l'île. La Redoute Bourbon, située à Saint-Denis sur la plaine de la Redoute, est un édifice de défense construit à partir de 1756. Bâtie plus de deux siècles plus tard, la gendarmerie de Beaulieu à Saint-Benoît, est un ensemble de bâtiments administratifs et de logements conçu par l'architecte Jean Bossu en 1972, et représentatif de l'architecture du mouvement moderne.