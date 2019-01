L'agenda sportif de ce week-end du vendredi 25 au dimanche 27 janvier. Au programme, du handball, du volley ball, de la course à pied, du VTT, du karaté, de l'athlétisme et de la natation. (photo d'illustration)

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat de 1ère division aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Chateau Morange – Saline

Bois de Nèfles – Cressonnière

Tampon – Joinville

Ste Marie - Possession

HBCED – JSB

St Pierre – Lasours

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 19h00 :

Tamponnaise - St Pierre

Port – Bois de Nèfles

St Louis - St Denis – JSB

St Joseph - JSB

Piton St Leu – Rivièroise

Cressonnière - ASCES

Volleyball: 13ème journée de championnat R1

La 13ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

TGV – St Pierre

Aigles blancs – St Denis

SDOVB – VB2CO

RCO – Entre Deux

Côté féminin, on jouera également samedi soir sauf pour une rencontre avancée à ce vendredi soir:

Ste Suzanne – Aigles blancs (vendredi)

St Denis – VB2CO

TGV – St Pierre

Ste Marie – St André

Course à pied: Relais de St Joseph

Le Saint Jo Trail Team organise une course pédestre par équipe entre la Médiathèque de Saint-Joseph et le parc boisé de Grand Coude, ce dimanche à St-Joseph. Les équipes auront 18km à parcourir à 7 relayeurs sur des tronçons de 2,2 à 3,3km chacun. Le parcours se fait exclusivement sur route. Le départ sera donné à 8h30. Encore une fois, le COSPI sera le grand favori avec une grosse équipe engagée: Ulric Balzanet, Benjamin Barret, Ruddy Barret, Raymond Fontaine, Jean Michel Gigan, Jean Eddy Lauret et René Paul Vitry.

VTT: Cross Country des Vacoas

Le VCE organise ce dimanche la 2ème manche de la coupe régionale de XC sur le site de la rivière des roches de Bras Panon. Les épreuves débuteront à 8h00 avec les plus petites catégories pour finaleent s'achever à 11h00 avec la course élite qui totalisera 30km (soit 6 tours de 5km). Julien Chance Foc (CCSL) qui a clairement affiché ses ambitions dès la 1ère étape dimanche dernier sera encore l'homme à battre ce week end.

Karaté: Coupe combat de la Chaloupe

Le Club CAPS de La Chaloupe en partenariat avec la Ligue organise sa traditionnelle Coupe combats ce dimanche à St Leu au gymnase du Centre Ville. La pesée et contrôle des passeports se fera à : 8h pour les Benjamins, 8h30 pour les Minimes, 9h pour les Cadets, 9h30 pour les Juniors et 10h pour les Seniors et Vétérans.

Athlétisme: Championnat individuel été austral

Le championnat régional été austral des cadets, juniors, espoirs et séniors aura lieu ce samedi au stade régional Marc Nasseau de St Denis. Au programme: 60m, 60m haies, 800m, 1500m, 200m, 400m, 3000 et 5000 marche, 4x200m, longueur, hauteur, perche, triple saut, marteau, disque, poids, javelot. Les épreuves débuteront à 15h00 et se termineront à 19h05.

Natation: Challenge 4

Le challenge 4 aura lieu ce dimanche pour toutes les catégories hommes et dames, dans les 3 zones de l'île: à Plateau Caillou pour l'ouest, à St André pour le nord et l'est, à St Jospeh pour le sud. Au programme: 50, 100, 200, 400, 800 dames et 1500 messieurs pour la nage libre, 50, 100 et 200 pour le dos, la brasse et le papillon et enfin 100, 200 et 400 pour le 4 nages.

sp/www.ipreunion.com