Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 3 heures

La rencontre a été fixée au vendredi 1er février prochain dans le froid métropolitain " à l'Élysée ou dans les locaux du ministère des Outre-mer" avancent nos confrères du Figaro. Sur l'horaire, aucune indication. Sur le déroulé de " ce grand débat ultramarin " aucune indication. Sur le nombre exact d'invités, aucune indication. Peu de certitude sur cette rencontre... D'ailleurs du côté de l'Élysée, le service communication est assez transparent sur le sujet " il est encore tôt, toutes les informations seront transmises en temps voulu ". À La Réunion, tous les maires, députés, sénateurs et les présidents du Département et de la Région ont été conviés, reste à savoir s'ils feront le déplacement. Pour certains élus, cette rencontre initiée par le chef de l'État a un arrière-goût d'Assises des Outre-mer, la montagne qui avait accouché d'une souris. Et ils ne comptent pas se refaire avoir.

