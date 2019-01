Saint-Denis

Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'EGC (École de Gestion et de Commerce) de La Réunion organise sa première journée portes ouvertes le samedi 26 janvier. Pour les lycéens, les parents ou les futurs étudiants, c'est l'occasion de découvrir les formations, visiter le campus ou échanger avec les étudiants actuels. Il est aussi possible d'avoir des informations pratiques sur le bon déroulement des études supérieures. Des ateliers seront proposés lors de cette journée sur les thèmes de l'enseignement, les stages, les débouchés, la préparation du concours et la vie de l'école. Pour intégrer l'EGC de la CCI de La Réunion, l'inscription au concours se fait via la plateforme Parcoursup.

