Incendie au Grand-Brûlé : plus de 2.000 hectares ravagés par le feu, les pompiers mènent une lutte acharnée

Depuis près d'une semaine, le Grand-Brûlé à Sainte-Rose est ravagé par le feu. Incontrôlable, galopant et vorace. Il dévore tout sur son passage, plus de 2.000 hectares y sont passés. Les sapeurs-pompiers de plusieurs casernes de l'île sont mobilisés pour essayer de contenir l'avancée et la virulence des flammes. Depuis le début du sinistre, un vent puissant ne cesse d'attiser encore et encore cet incendie qui a décidé de ne pas baisser en intensité. Mais un élément pourrait changer la donne : la pluie. Des averses s'abattent sur Sainte-Rose depuis ce vendredi 25 janvier en début de soirée. Un terrain difficile d'accès, un incendie incontrôlable, plusieurs départs de feux et des milliers d'hectares de végétation ravagés, ce sinistre n'est pas sans rappeler les incendies du Maïdo de 2010 et 2011. Près de 3.500 hectares de végétation avaient été calcinés, les conséquences écologiques avaient été désastreuses.

Fin des vacances, fin du beau temps...

Depuis plusieurs jours, le soleil et la chaleur règnent à La Réunion. Météo France enregistre des températures supérieures aux normales de saison... Vendredi 25 janvier 2019 aux alentours de 15 heures, le record des températures a d'ailleurs été battu à la Pointe des Trois-Bassins avec 37°C ! Du jamais vu de mémoire de prévisionniste. Et comme un signe de la fin des vacances d'été, le temps va commencé à se gâter dès samedi 26 janvier... Le week-end et le début de la semaine s'annoncent nettement plus humides, avec des averses et orages à partir de dimanche 27 janvier 2019. Petit point météo avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.

Un atlas sonore des langues ultramarines et hexagonales

Trois chercheur au CNRS (Centre national de recherche scientifique) ont enregistré 307 variations d'une fable d'Esope, récitée selon les disparités des langues régionales de métropole et des Outre-mer. Ils ont constitué un Atlas sonore, une manière pour eux de protéger le patrimoine linguistique. A la Réunion, ils ont enregistré le texte en deux versions : créole des Bas et créoles des Hauts. Le résultat est étonnant !

Malgré les six buts du Réunionnais Melvyn Richardson, les Français balayés par le Danemark en demi-finale du Mondial

Les Français ont été balayés par le Danemark, 38 à 30, en demi-finale du Mondial de handball, vendredi à Hambourg, et devront se contenter du match pour la troisième place contre la Norvège ou l'Allemagne. Les six buts marqués par le Réunionnais Melvyn Richardson n'ont pas suffi dans l'attaque bleue...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade en ce début de week-end

Matante Rosina prévoit que le temps commence à s'altérer et la dégradation sera plus marquée. Le temps sera plus humide avec des pluies présentes en fin de matinée. Un ciel bien nuageux est à prévoir ce samedi 26 janvier 2019. L'après-midi sera animée par de fréquentes averses.