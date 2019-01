Annick Girardin, ministre des Outre-mer a une nouvelle fois utilisé "sa méthode" et est descendue dans la rue, à la rencontre des gilets jaunes qui manifestaient devant son ministère à Paris pendant l'acte 11.

La ministre des Outre-mer Annick Girardin est allée ce samedi à la rencontre de quelques "gilets jaunes" rassemblés devant son ministère à Paris, au 11e acte de leur mobilisation, et les a invités à "participer au grand débat".

"Je vous invite tous, ceux qui veulent parler de l’Outre-mer, à venir lundi ou mardi me rencontrer, et au-delà à participer à toutes les rencontres qui se font", et "au grand débat", a déclaré, devant la presse, Annick Girardin à une poignée de " gilets jaunes ", dont Etienne Chouard, controversé notamment pour son intérêt pour l’essayiste d’extrême droite Alain Soral. "Comme la plupart des membres du gouvernement, on est sur le terrain"

Face à Priscillia Ludosky à qui j'ai proposé de nous réunir afin de proposer des réponses pour les #Outremer. pic.twitter.com/wjKybJJ0tS — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 26 janvier 2019

"Qu’est-ce qu’ils veulent les gens en Outre-mer ou ici ? : Moins de taxe, du pouvoir d’achat", a affirmé un manifestant s’adressant à la ministre. "Et ça, ça devrait normalement être réglé rapidement", a-t-il ajouté. "Vous croyez que les membres du gouvernement, que les parlementaires, les représentants du peuple ne le savent pas ? Vous croyez vraiment que tout le monde n’essaye pas d’apporter des réponses ?", a répliqué la ministre des Outre-mer.

Annick Girardin répond sur le RIC: "Je suis pour faire participer les citoyens davantage à la décision" pic.twitter.com/F9t3JlP0oQ — BFMTV (@BFMTV) 26 janvier 2019

"Je ne reste pas dans mon bureau ! Comme la plupart des membres du gouvernement, on est sur le terrain, on côtoie les gens", a poursuivi Annick Girardin, qui était déjà allée au contact de "gilets jaunes" en décembre sur l’île de La Réunion, alors en proie à de violentes manifestations.

